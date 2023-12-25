الفنان حسن عسيري لـ"سبق": المواهب السعودية بمهرجان الرياض للمسرح نواة حقيقية لمعهد الفنون

أكد الممثل والمنتج، حسن عسيري، أن المملكة أصبحت اليوم من أهم المحركات الثقافية والفنية والاقتصادية والرياضية على مستوى العالم، واصفًا مهرجان الرياض للمسرح، بالفرصة العظيمة لكل الصّناع في مجال صناعة الإنتاج سواء السينما أو التلفزيون أو المسرح والترفيه بكل أشكاله في تواجدهم مباشرة مع كل المواهب.
وأضاف في تصريح لـ"سبق" في حفل ختام مهرجان الرياض للمسرح أمس: شاهدنا خلال 20 عرضًا مسرحيًا مواهب سعودية حقيقية، وأعتقد أن هذه نواة رائعة وحقيقية لوجود معهد للفنون المسرحية ومعهد للتمثيل، ومعهد للسينما، وهذا ما نحلم به كي نساند الصناعة الفنية للاستمرار والإبداع.
وأكد أنه لم يعد في المملكة أحلام بعيدة، وكلها ستتحقق، وقد سمعت عن إطلاق المعهد الملكي للفنون قريبًا، وعن افتتاح أكاديميات عالمية في السعودية مضيفًا: هذا حلمنا والذي كنا ننادي بهذا، وصحيفة "سبق" الإلكترونية من أهم المواقع الإعلامية الراقية، والتي دعمت فكرة الفنون من وقت مبكر.
بدوره نوه الممثل عبدالله السناني بالمسرح، باعتباره أبو الفنون، داعيًا للاستمرار في مثل هذا المهرجان لإبراز المواهب.
ووصف الفنان عبدالعزيز المبدل، حفل ختام مهرجان الرياض للمسرح بالعرس والفرح الفني والثقافي، مشيدًا بالنجاح الكبير الذي حققه، لافتًا إلى المكانة الكبيرة والمرموقة التي وصلت إليها المملكة في جميع المجالات والميادين بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الرشيدة، في ظل تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وعبّر الفنان تركي اليوسف عن فخره وسعادته بحضور مهرجان الرياض للمسرح وما يشهده من نقلة، وكذلك ما شهده من مشاركة وحضور عربي مشرف، وأيضاً إبراز ودعم المواهب التي ينتظرها مستقبل مشرق، وقدم شكره لصحيفة "سبق" الإلكترونية، لتغطيتها عروض وأعمال المهرجان، بعد أن تنافست 10 مسرحيات لفرق مسرحية سعودية على 11 جائزة في مهرجان الرياض للمسرح، أُسدل الستار أمس الأحد على فعالياته.
وتمنى سلطان النوه، مخرج ومعد مسرحية "بحر"، التي حصلت على 4 جوائز من أصل 11 جائزة في حفل ختام المهرجان استمرارية المهرجانات المسرحية لدعم المواهب وإبرازها، مؤكدًا في تصريحه لـ"سبق" على أهمية دعم جميع مجالات وأنواع المسرح، ومنها مبادرة المسرح المدرسي لتصل بالمسرح السعودي إلى مستويات عالمية.