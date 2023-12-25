الفنان حسن عسيري لـ"سبق": المواهب السعودية بمهرجان الرياض للمسرح نواة حقيقية لمعهد الفنون

وعبّر الفنان تركي اليوسف عن فخره وسعادته بحضور مهرجان الرياض للمسرح وما يشهده من نقلة، وكذلك ما شهده من مشاركة وحضور عربي مشرف، وأيضاً إبراز ودعم المواهب التي ينتظرها مستقبل مشرق، وقدم شكره لصحيفة "سبق" الإلكترونية، لتغطيتها عروض وأعمال المهرجان، بعد أن تنافست 10 مسرحيات لفرق مسرحية سعودية على 11 جائزة في مهرجان الرياض للمسرح، أُسدل الستار أمس الأحد على فعالياته.