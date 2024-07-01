"السحيباني": ولي العهد قاد جهوداً دبلوماسية لدفع المجتمع الدولي لوقف العدوان بغزة

ولفت إلى أن مواقف المملكة من القضية الفلسطينية تقوم على رفض استهداف المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع الحصار السافر عن غزة لدخول المساعدات، والتسوية الكاملة للقضية الفلسطينية، حيث حملت على عاتقها مسؤولية تحقيق الحياة الكريمة الآمنة في غزة، مؤكداً أن المملكة تنتهج حراكاً لا يهدأ لدعم استقلال وإقامة دولة فلسطين.