في قمتها السنوية الخامسة.. "كاوست" تستضيف قادة تقنية الجيل السادس للاتصالات المحليين والدوليين

بدوره أكد البروفيسور محمد سليم العلويني، أستاذ أبحاث (الخوارزمي) المتميز في الهندسة الكهربائية والحاسوبية في كاوست وأستاذ كرسي اليونسكو للتعليم من أجل ربط غير المتصلين؛ أن المملكة تمتلك القدرة على تطوير تقنيات الاتصالات الناشئة والاستفادة من الاستثمار الكبير في البحث والتطوير في هذه المجالات.