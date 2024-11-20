بـ" أيام بنغلاديش".. حديقة السويدي بالرياض تحتفي بالانسجام العالمي

وستتضمن فعاليات "أيام بنغلاديش" عروضًا مميزة تعكس التراث الثقافي لهذا البلد، بدءًا من الرقصات الشعبية التي اشتهرت بألوانها الزاهية وإيقاعاتها المتنوعة، وصولاً إلى الموسيقى التقليدية التي سيقدمها فنانون بنغلاديشيون بارزون، كما تشهد استعراضًا للأزياء التقليدية، مثل الساري المزخرف بأنماط فنية دقيقة والبانجابي, مما أتاح للزوار فرصة لاستكشاف جمال هذا التراث العريق.