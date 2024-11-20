بـ" أيام بنغلاديش".. حديقة السويدي بالرياض تحتفي بالانسجام العالمي

بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة فعاليات حديقة السويدي بالرياض، ضمن مبادرة "التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي", تنطلق اليوم فعاليات "أيام بنغلاديش", في إطار سلسلة الأنشطة الثقافية التي تحتفي بالتنوع الثقافي الغني للمقيمين في المملكة.
وستتضمن فعاليات "أيام بنغلاديش" عروضًا مميزة تعكس التراث الثقافي لهذا البلد، بدءًا من الرقصات الشعبية التي اشتهرت بألوانها الزاهية وإيقاعاتها المتنوعة، وصولاً إلى الموسيقى التقليدية التي سيقدمها فنانون بنغلاديشيون بارزون، كما تشهد استعراضًا للأزياء التقليدية، مثل الساري المزخرف بأنماط فنية دقيقة والبانجابي, مما أتاح للزوار فرصة لاستكشاف جمال هذا التراث العريق.
وسيتمكن الزوار من التعرف على الحرف اليدوية البنغلاديشية، مثل صناعة المنتجات من الجوت (الخيش)، والرسم التقليدي، والتي تظهر مهارة الحرفيين وجمال هذه الفنون، كما سيستمتع الحضور بتذوق أشهر المأكولات البنغلاديشية، مثل البرياني البنغلاديشي والفيش كاري، والتي عكست غنى المطبخ البنغلاديشي وتنوعه.
ومن خلال فعاليات "أيام بنغلاديش"، تتيح مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين للجميع فرصة للتفاعل مع مكونات الثقافة البنغلاديشية في أجواء مفعمة بالتفاهم والاحترام المتبادل الذي أظهر جانبًا مشرقًا من التنوع الثقافي الذي تحتضنه المملكة.