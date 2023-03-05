التأمينات الاجتماعية: بيانات المنشآت تُحدَّث بشكل فوري بعد تحديثها لدى وزارة التجارة

وبيّنت أن هذه الخدمة ستعزز من جودة بيانات المنشآت بتوحيد ومطابقة سجلات المنشآت بما لدى وزارة التجارة بشكل فوري ودائم، كما ستسهم في جودة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال توفير خدمات استباقية وعكس البيانات فور تحديثها لدى الجهات المعنية، كما ستقدم تجربة عميل مميزة من خلال تعظيم الاستفادة من التكامل التقني مع الجهات ذات العلاقة وتقليل الحاجة إلى رفع طلبات تعديل بيانات المنشآت عبر تأميناتي أعمال أو زيارة الفروع.