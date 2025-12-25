516 بحثًا خلال 10 أعوام.. جائزة طارق القصبي تتوج 7 أبحاث فائزة

من جهته، قال مؤسس الجائزة المهندس طارق القصبي، في كلمة له خلال الحفل، إن الاحتفاء بمرور عشرة أعوام على هذه الجوائز البحثية يأتي تأكيدًا للإيمان، منذ انطلاقتها، بدور الهندسة والبحث العلمي في صناعة المستقبل، موضحًا أن المبادرة بدأت بحلم بسيط يتمثل في منح البحث العلمي مكانته المستحقة ودعم الباحثين والباحثات، ووضع الهندسة والابتكار في قلب مسار التنمية. وأشار إلى أن الجائزة استقبلت خلال هذه السنوات 516 بحثًا علميًا، فاز منها 38 بحثًا، بما يعكس حجم الجهد المبذول والطموح العلمي المتراكم.