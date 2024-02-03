وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية في جولة خامسة للشرق الأوسط

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن؛ جولته الخامسة في الشرق الأوسط منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي، والتي يتوقع أن تشمل خططاً تهدف إلى دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، سيسافر بلينكن إلى المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية في فلسطين خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري، وسيستمر الوزير في بذل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاقٍ يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين، وتحقيق هدنة إنسانية تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
كما سيعمل بلينكن؛ على منع انتشار الصراع وتأكيد استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مواطنيها وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وسيواصل أيضًا مناقشاته مع الشركاء حول إنشاء منطقة تكاملية وسلمية تضمن الأمن الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
في جولته السابقة في يناير الماضي، زار بلينكن عدة دول في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وتركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات وإسرائيل والضفة الغربية والبحرين ومصر.