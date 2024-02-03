وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية في جولة خامسة للشرق الأوسط

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، سيسافر بلينكن إلى المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية في فلسطين خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري، وسيستمر الوزير في بذل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاقٍ يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين، وتحقيق هدنة إنسانية تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.