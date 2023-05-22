"الجضعي": لا سبيل لتحقيق الأمن الغذائي دون سلامته.. وإن لم يكن آمنًا فليس بغذاء

نظّمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، فعاليات ملتقى اليوم العالمي للقياس 2023م تحت شعار "القياس يدعم نظام الغذاء العالمي"، برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك بمقر هيئة المواصفات في مدينة الرياض.
وشدّد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المواصفات السعودية في كلمته خلال الملتقى على أهمية وجود بُنية تحتية للقياس والمعايرة والجودة لتُسهل عمليات التجارة البينية بين دول العالم.
من جهته، أوضح محافظ هيئة المواصفات السعودية الدكتور سعد بن عثمان القصبي أهمية توفر البنية التحتية المناسبة للقياس والمعايرة في جميع الأسواق المحلية والعالمية، والعمل على وضع المواصفات التي تضمن صحة وسلامة المجتمعات والبيئة، منوهًا بتكامل هيئة المواصفات السعودية مع شركائها في القطاعين العام والخاص.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي في كلمته: "لا سبيل لتحقيق الأمن الغذائي من دون سلامته، وإن لم يكن آمنًا فهو ليس بغذاء".
وشهد الملتقى جلسات حوارية بحضور عدد من المسؤولين والمختصين، تضمنت الجلسة الأولى دور القياس في دعم نظام الغذاء العالمي، فيما استعرضت الجلسة الثانية تجارب وطنية في مجال القياس وسلامة الغذاء.
ويأتي الملتقى ضمن احتفاء هيئة المواصفات السعودية باليوم العالمي للقياس والذي يعقد بتاريخ 20 مايو من كل عام، وقد تم اختيار شعار "القياس يدعم نظام الغذاء العالمي" كعنوان لعام 2023م، بهدف تناول أثر القياس والمعايرة على نظام الغذاء العالمي.