"الجضعي": لا سبيل لتحقيق الأمن الغذائي دون سلامته.. وإن لم يكن آمنًا فليس بغذاء

من جهته، أوضح محافظ هيئة المواصفات السعودية الدكتور سعد بن عثمان القصبي أهمية توفر البنية التحتية المناسبة للقياس والمعايرة في جميع الأسواق المحلية والعالمية، والعمل على وضع المواصفات التي تضمن صحة وسلامة المجتمعات والبيئة، منوهًا بتكامل هيئة المواصفات السعودية مع شركائها في القطاعين العام والخاص.