صندوق التنمية السياحي يعلن عن اتفاقية تمويل لإنشاء منتجع 4 نجوم بالباحة

وتحتل منطقة الباحة أهمية كبيرة على الخارطة السياحية في المملكة، ويعود ذلك لإرثها الغني ومناخها المعتدل وتضاريسها، وغاباتها التي يفوق عددها الـ40؛ ومنها غابة رغدان الشهيرة، بالإضافة لتميّزها بكثرة المواقع الأثرية كقرية ذي عين والملد وطريق الفيل، إلى جانب العديد من الأسواق الشعبية والحرف اليدوية التي يتميز بها أبناء المنطقة، مما جعل منها واحدة من أبرز الوجهات السياحية جاذبية وأكثرها إسهاماً في تنوع الخيارات والعروض السياحيّة والترفيهية في المملكة.