صندوق التنمية السياحي يعلن عن اتفاقية تمويل لإنشاء منتجع 4 نجوم بالباحة

أعلن صندوق التنمية السياحي، اليوم، عن توقيع اتفاقية تمويل مع إحدى الشركات المتخصصة لإنشاء مشروع منتجع من فئة أربع نجوم تحت اسم "الأرين أرجان".
وسيقام المنتجع على مساحة 12.300 م2، يتضمن 62 غرفة و18 شاليه، ومسابح بإطلالة على الجبال المحيطة بالموقع، بالإضافة إلى مطاعم تقدم مختارات من الأطعمة والمشروبات ونادٍ صحيّ متكامل الخدمات؛ لخدمة زوار محافظة المندق بمنطقة الباحة التي تتسم بمشاهدها الطبيعية الخلابة، حيث تعد إحدى الوجهات السياحية المستهدفة، مما سيعزز من جودة الحياة في رحاب الباحة، ويرفع من عدد السيّاح ويضيف الرفاهية في طبيعتها الفريدة.
وتحتل منطقة الباحة أهمية كبيرة على الخارطة السياحية في المملكة، ويعود ذلك لإرثها الغني ومناخها المعتدل وتضاريسها، وغاباتها التي يفوق عددها الـ40؛ ومنها غابة رغدان الشهيرة، بالإضافة لتميّزها بكثرة المواقع الأثرية كقرية ذي عين والملد وطريق الفيل، إلى جانب العديد من الأسواق الشعبية والحرف اليدوية التي يتميز بها أبناء المنطقة، مما جعل منها واحدة من أبرز الوجهات السياحية جاذبية وأكثرها إسهاماً في تنوع الخيارات والعروض السياحيّة والترفيهية في المملكة.
وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاقية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البلدي "فُرص".
يُذكر أن المنتجع سيُشيد على قمة أحد تلال محافظة المندق، محاطًا بالمشاهد الطبيعية التي ستضفي على أجوائه مزيدًا من الجاذبية والإحساس بالاسترخاء والسكينة، مما سيجعله وجهة سياحية مفضلة ومنتجعًا يلبي تطلعات الباحثين عن عطلة هادئة بعيدًا عن صخب المدن.
ويعمل صندوق التنمية السياحي على تعزيز ودعم الاستثمارات والمشاريع في الوجهات السياحية المستهدفة، بحسب الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي سيتم تنفيذها عبر برامج وحلول تمويلية تم تصميمها خصيصًا لتحفيز جهود القطاع الخاص للإسهام في صياغة مستقبل مزدهر لقطاع السياحة والضيافة والترفيه في المملكة.