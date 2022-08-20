"السديس" يطلق برنامج الحوكمة تحقيقًا للريادة وتعزيزًا للإبداع في "رئاسة الحرمين"

ويهدف مشروع تنفيذ الحوكمة الذي حرص الرئيس العام على إعطائه مزيدًا من التمكين والصلاحيات للشباب، من خلال تشكيل فريق متخصص مكون من: (الدكتور عبدالوهاب الرسيني مساعدًا للرئيس العام لشؤون الحوكمة والمشرف العام على مكتب الرئيس، وبدر آل الشيخ كوكيل الرئيس لشؤون الحوكمة بالإضافة إلى عمله كمدير عام لمكتب الرئيس، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطويرية مساعد مدير عام مكتب الرئيس العام عمر الحميدي، ومنصور بالمطرفي مساعدًا لمدير عام مكتب الرئيس العام للأنظمة والحوكمة والشؤون القانونية)؛ لتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل، واستغلال كل الموارد البشرية والفنية في تحقيق الأهداف المتعلقة بتعزيز مؤشرات الأداء والحوكمة؛ فضلًا عن رفع مستوى التميز والجودة لينعكس إيجابًا على خدمة الحرمين وقاصديهما.