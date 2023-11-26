دكتورة تخلع زوجها بعد 20 عاماً.. و"السعد" توضح: عايرها بمهنة والدها الحرفية

أكّدت المستشارة الأسرية عبير السعد؛ لـ"سبق"، أن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على الاحترام، مشيرةً إلى أنه مع انتهاء الاحترام تنتهي المودة والرحمة والحياة الزوجية، مبينةً أن من صور الاحترام أن يكون متبادلاً بين الزوجَيْن وأهلهما وألا يعايروا بعضهم بعضاً.
وذكرت "السعد"؛ أن دكتورة خلعت زوجها ودفعت له مهرها كاملاً رغم أن زواجهما امتد لأكثر من عشرين عاماً بسبب أن وقت الخلاف عايرها بمهنة والدها الحرفية؛ حيث رفضت الزوجة محاولات رأب الصدع بينهما تأسيساً على فخرها بمهنة والدها الشريفة، ومع ما رأته من استخفاف بوالدها قامت بخلع زوجها وأغلقت أبواب الصلح بينهما.