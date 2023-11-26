دكتورة تخلع زوجها بعد 20 عاماً.. و"السعد" توضح: عايرها بمهنة والدها الحرفية

أكّدت المستشارة الأسرية عبير السعد؛ لـ"سبق"، أن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على الاحترام، مشيرةً إلى أنه مع انتهاء الاحترام تنتهي المودة والرحمة والحياة الزوجية، مبينةً أن من صور الاحترام أن يكون متبادلاً بين الزوجَيْن وأهلهما وألا يعايروا بعضهم بعضاً.