دعم ولي العهد كان حاضرًا.. إعلامي كويتي: نُصرة فلسطين تَصدرت "قمة الخليج والآسيان"

وأكد أن فلسطين تظل دائمًا هي القضية الأولى عربيًّا ومحط اهتمام كل المسلمين؛ حيث تَصدرت افتتاح وبيان قمة مجلس التعاون الخليجي و"آسيان"؛ مشيرًا في هذا الإطار إلى استهلال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال افتتاح القمة، بالحديث عن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية، وبما يتعرض له الأبرياء من عنف في غزة والرفض القاطع لاستهداف المدنيين.