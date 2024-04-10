"بسبوسة وكعك ولوزية".. أشهى الحلويات الشعبية ترسم احتفاء أهالي جدة بالعيد

ويعدّ تقديم الحلويات الشعبية في أيام العيد من التقاليد التي لا تزال تحتفظ بشعبيتها لدى العديد من الأهالي؛ للاحتفاء بالزوار المهنئين بالعيد السعيد، وذلك بتقديم أشهى الحلويات الشعبية التي يتم تجهيزها وإعدادها في المنازل في أواخر شهر رمضان المبارك، لتضفي طابعًا من البهجة والسرور على أفراد العائلة والأصدقاء بهذه المناسبة.