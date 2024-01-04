صندوق الاستثمارات يعلن اكتمال استثماره في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مبكو المهندس سامي الصفران: "سيسهم استثمار الصندوق في تمكين مبكو من تنفيذ استراتيجيتها للتوسع، والاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتوفير المزيد من الفرص في ظل سعي مبكو لترسيخ ريادتها في القطاع؛ فيما تعمل مبكو من أجل نمو مستدام ومستقبل أفضل بفضل استراتيجيتها التي تحقق التكامل بين نشاطي إنتاج الورق وإدارة المخلفات، كما تعزز الشركة استثمارها في القطاع من خلال مشاريع طموحة تدعم أهداف المملكة في الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الدائري عبر إعادة التدوير، وخفض الهدر، وتحويل المخلفات إلى مصادر للطاقة لتلبية احتياجات أنشطتنا".