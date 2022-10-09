"الإعلام المرئي والمسموع" ترصد 220 مخالفة إعلانية ارتكبها 143 معلنًا دون الحصول على ترخيص ‫موثوق

في إطار جهود الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لتنظيم سوق الإعلانات، رصدت من خلال متابعتها لمنصات التواصل الاجتماعي 220 إعلانًا مخالفًا لـ 143 معلنًا مارسوا نشاط الإعلان دون الحصول على ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي "موثوق".