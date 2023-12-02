"الشعلان": مبادرة السعودية الخضراء ترمي إلى الحفاظ على الكوكب للأجيال القادمة

وعن مشاركة المحمية في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، قال الشعلان: "طبعاً (مؤتمر الكوب) هو مبادرة للأطراف متعددة من الدول التابعة للأمم المتحدة، ففي عام 1995 اتفقوا على أنه في ضرورة للعمل المناخي، ومنذ عام 2016 عملت المملكة على جهود بيئية كبيرة، وتم إطلاق منظومة البيئة، واستراتيجية البيئة، ثم القوات الخاصة للأمن البيئي، المحميات الملكية، السعودية الخضراء، الشرق الأوسط الأخضر، وعدد كبير من المبادرات، آخرها إطلاق سمو ولي العهد خارطة الطريق لمشروع التشجير، ونحن في السنة الثانية على التوالي نشارك في هذا المعرض، وهدفنا طبعاً هو إظهار الجهود التي نقوم فيها سواءً في المحمية أو في المحميات الملكية بشكل عام، وزملائي في المحميات الملكية مشاركين، وهذه الجهود كبيرة تنعكس على أرض الواقع، وتنعكس على جودة الحياة، وحتى على جودة الهواء، وبدأنا نلمس تلك الجهود".