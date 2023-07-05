الوليد بن إبراهيم يكشف تفاصيل لقائه بولي العهد: نسعى لأن تكون mbc من أكبر 10 كيانات إعلامية بالعالم

وكشف وليد البراهيم عن تفاصيل لقائه عام 2018 مع ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي اختلفت فيه رؤية المجموعة عما قبل، واتضحت كثيرًا مع رؤية السعودية 2030، وتحدث له فيه عن مستقبل صناعة الإعلام والترفيه في بلد أغلب سكانه شباب.. وقال البراهيم: "هدفنا أن نرى مجموعة mbc من أكبر عشرة كيانات إعلامية في العالم". مشيرًا إلى أن استراتيجية mbc كشركة إعلامية وليست مجرد قنوات فقط؛ إذ نعمل على مشاريع.