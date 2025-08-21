القنصل التشادي: فوز أبنائنا في مسابقة الملك عبدالعزيز مصدر فخر

أعرب القنصل العام لجمهورية تشاد في المملكة العربية السعودية، صلاح الدين محمد، عن فخره بمشاركة متسابقين من بلاده في الدورة الـ45 من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، التي أُقيمت في رحاب المسجد الحرام، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس ريادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وقال "محمد" في تصريح لـ"سبق": إن ما تحقق في هذه المسابقة يُمثل مصدر اعتزاز لشعب تشاد كافة، مشيرًا إلى فوز المتسابق محمد آدم محمد بالمركز الأول في الفرع الأول، وحصول المتسابق محمد محمد كوسي على المركز الثاني في الفرع الثالث، وهو ما يؤكد حرص شباب تشاد على التميز في ميدان القرآن الكريم.
وأضاف: "إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – تُقدم نموذجًا عالميًا في دعم ورعاية حفظة القرآن، من خلال هذه المسابقة التي تجمع نخبة من القُرّاء من مختلف دول العالم".
وأشار القنصل إلى أن رعاية المملكة لهذه المسابقة العالمية تُعزز من وحدة الصف الإسلامي، وتُسهم في ترسيخ القيم القرآنية ونشر الاعتدال، وتغرس في الأجيال الشابة حب كتاب الله تعالى والارتباط به.
وقدَّم شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على التنظيم المميز، مشيدًا بحفاوة الاستقبال، وحُسن الترتيب، والعناية بالمتسابقين.
وجاءت تصريحات القنصل خلال الحفل الختامي الذي أُقيم مساء أمس الأربعاء، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وشرفه نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
وشهد الحفل تلاوات قرآنية، وعرضًا مرئيًا لمسيرة المسابقة، وتدشين المصحف المُرتل لقراء الدورة، إضافة إلى تكريم الفائزين بجوائز بلغت أربعة ملايين ريال، وسط مشاركة 179 متسابقًا يُمثلون 128 دولة.