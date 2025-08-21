القنصل التشادي: فوز أبنائنا في مسابقة الملك عبدالعزيز مصدر فخر

وقال "محمد" في تصريح لـ"سبق": إن ما تحقق في هذه المسابقة يُمثل مصدر اعتزاز لشعب تشاد كافة، مشيرًا إلى فوز المتسابق محمد آدم محمد بالمركز الأول في الفرع الأول، وحصول المتسابق محمد محمد كوسي على المركز الثاني في الفرع الثالث، وهو ما يؤكد حرص شباب تشاد على التميز في ميدان القرآن الكريم.