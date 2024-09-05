الرياض.. إغلاق 8 محال ومصادرة أكثر من 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة

صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض اليوم، أكثر من 600 رتبة وشعارات عسكرية، وماكينة تطريز شعارات عسكرية مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق 8 محال مخالفة تعمل في خياطة الملابس العسكرية دون ترخيص.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض ونائبه؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يُذكر أن الجولة التفتيشية نُفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.