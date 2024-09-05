الرياض.. إغلاق 8 محال ومصادرة أكثر من 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة

صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض اليوم، أكثر من 600 رتبة وشعارات عسكرية، وماكينة تطريز شعارات عسكرية مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق 8 محال مخالفة تعمل في خياطة الملابس العسكرية دون ترخيص.