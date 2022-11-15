"الحازمي" يُرحِّب بزيارة ولي العهد لإندونيسيا ويؤكد مكانة السعودية بالمحافل الدولية

وشدَّد فضيلة الشيخ أحمد على أن شخصية سمو ولي العهد -حفظه الله- تمتاز بالقوة والإقدام والشجاعة، والحرص على ريادة السعودية عالميًّا، من خلال توظيف إمكانات السعودية الكبيرة في إعلاء رايتها وراية العرب والمسلمين؛ ليحقق من خلال رؤاه المستقبلية الملهمة قفزات كبيرة نحو مستقبل زاهر، قلَّ ما تطلَّعت إليه كبرى الدول وأقواها في هذا العالم.