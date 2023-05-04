مساء غدٍ الجمعة.. السماء تشهد خسوف شبه ظل للقمر وزخة شهُب

وأضاف: خسوف شبه الظل يختلف عن الخسوف العادي من حيث هيئة القمر ولمعانه وقت الخسوف، وقال: عند خسوف شبه الظل، فإن القمر لا يدخل في ظل الأرض الكامل، بل يدخل في منطقة تسمى شبه الظل، وفي هذه المنطقة فإن جزءًا من أشعة الشمس لا يصل إلى القمر ويبقى جزء آخر من أشعة الشمس واصلًا إلى القمر، وبالتالي فإن القمر لا يختفي تمامًا وقت الخسوف، بل تقل إضاءته فقط، وحيث إن 97% من قرص القمر سيدخل في منطقة شبه الظل في هذا الخسوف، فإن بعض أجزاء القمر ستكون قريبة من منطقة ظل الأرض، وهذا الجزء من قرص القمر سيكون أعتم من غيره، وبالتالي فإن القمر وقت ذروة الخسوف سيكون على هيئة قرص جزء منه لا يبدو عليه الخسوف، في حين أن قسمًا آخر سيكون أعتم ويبدو عليه الخسوف بشكل بسيط.