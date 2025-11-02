في موقف بطولي.. حارس ابتدائية تيماء يسيطر على حريق مركبة أمام المدرسة دون إصابات

نجحت المدرسة الابتدائية الأولى للبنات بمحافظة تيماء، صباح اليوم الأحد، في احتواء حريق عرضي اندلع في مركبة متوقفة أمام بوابة المدرسة، دون تسجيل أي إصابات، وسط إشادة واسعة من أولياء الأمور بسرعة الاستجابة وحُسن إدارة الموقف.
وبحسب شهود عيان، اندلع الحريق أثناء دخول الطالبات إلى المدرسة، حيث سارعت الإدارة بإبلاغ الدفاع المدني، وتوفير طفايات الحريق لحارس المدرسة وعدد من أولياء الأمور المتواجدين في الموقع، مما ساهم في السيطرة على الحريق قبل امتداده لبقية المركبة أو محيطها.
وأكد أولياء أمور لـ"سبق" أن إدارة المدرسة تعاملت مع الحادث بمهنية عالية، حيث تم فصل التيار الكهربائي احترازيًّا، وإخلاء الطالبات إلى نقطة التجمع الخارجية، حتى انتهاء مباشرة الحالة من الجهات المعنية.
وأضافوا أن الدراسة استؤنفت بشكل طبيعي بعد التأكد من سلامة المبنى وإعادة التيار الكهربائي، مثمّنين تصرف الحارس ودور الإدارة في الحفاظ على سلامة الطالبات، والتعامل الفوري مع الحدث بما يعكس جاهزية المدرسة وقدرتها على مواجهة الطوارئ.