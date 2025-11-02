في موقف بطولي.. حارس ابتدائية تيماء يسيطر على حريق مركبة أمام المدرسة دون إصابات

وبحسب شهود عيان، اندلع الحريق أثناء دخول الطالبات إلى المدرسة، حيث سارعت الإدارة بإبلاغ الدفاع المدني، وتوفير طفايات الحريق لحارس المدرسة وعدد من أولياء الأمور المتواجدين في الموقع، مما ساهم في السيطرة على الحريق قبل امتداده لبقية المركبة أو محيطها.