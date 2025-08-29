"زاتكا" تحبط تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون عبر منفذي الحديثة وجسر الملك فهد
في خطوة لافتة، تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" من إحباط محاولتي تهريب 301,325 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر (الكبتاجون)، عُثر عليها مخبأة داخل مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر منفذي الحديثة وجسر الملك فهد.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم "زاتكا"، حمود الحربي، أن المحاولة الأولى أسفرت عن ضبط 209,759 حبة كبتاجون، كانت مخبأة في تجويف الإطار الاحتياطي لمركبة قادمة عبر جسر الملك فهد. أما في المحاولة الثانية، فقد تم ضبط 91,566 حبة داخل تجويف أجزاء حافلة عبرت من منفذ الحديثة.
وأضاف الحربي أنه جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بعد إتمام عمليتي الضبط، وتم القبض على مستقبِل المواد المخدرة داخل المملكة.
وأكد أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على المنافذ، وصد محاولات التهريب، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت "زاتكا" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي محاولات تهريب أو مخالفات جمركية عبر الرقم (1910) أو البريد الإلكتروني ([1910@zatca.gov.sa](mailto:1910@zatca.gov.sa))، أو الرقم الدولي (009661910)، مؤكدة التعامل مع البلاغات بسرية تامة، وتقديم مكافأة مالية للمُبلّغ حال صحة المعلومات.