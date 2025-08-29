"زاتكا" تحبط تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون عبر منفذي الحديثة وجسر الملك فهد

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "زاتكا"، حمود الحربي، أن المحاولة الأولى أسفرت عن ضبط 209,759 حبة كبتاجون، كانت مخبأة في تجويف الإطار الاحتياطي لمركبة قادمة عبر جسر الملك فهد. أما في المحاولة الثانية، فقد تم ضبط 91,566 حبة داخل تجويف أجزاء حافلة عبرت من منفذ الحديثة.