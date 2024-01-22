انطلاق الموسم الافتتاحي لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة خلال فبراير المقبل في جدة

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، الجهة التنظيمية للرياضات البحرية وأنشطة الغوص داخل المملكة، عن شراكة استراتيجية مع فريق سباقات القوارب الكهربائية السريعة "آيوكي ريسينغ"، والذي تم تشكيله حديثاً للمنافسة في بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة "E1"، التي ستنطلق في شهر فبراير المقبل في عروس البحر الأحمر جدة.
وستشهد هذه الشراكة تعاون فريق "آيوكي ريسينغ" الذي أسسه منسق الموسيقى العالمي ستيف آيوكي مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص في مجال الترويج للرياضات البحرية المستدامة، باستخدام منصة التسويق العالمية للفريق.
وستعوّل الشراكة على عمق علاقة آيوكي بالمملكة العربية السعودية من خلال موسيقاه وعروضه الحية وستُترجم في دعم مبادرات الحفاظ على البيئة البحرية في المملكة. وستكون هذه الشراكة أول خطوة في سلسلة من الشراكات مع المؤسسات والشركات السعودية سعياً إلى دعم الاستدامة، سواء كان في المملكة أو على مستوى العالم. وسيكون لشعارات الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص حضور مميّز على قارب فريق آيوكي المسمى "ريس بيرد"، بالإضافة إلى ملابس السباق لقادة القارب وملابس سائر أعضاء الفريق.
وكان للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص دور أساسي في تشكيل نواة الفريق على مستوى المشاركين، فستكون سائقة الراليات السعودية مشاعل العبيدان ومتسابق "إف 2" سعود أحمد أول سعوديين يشاركان كقادة أساسيان للفريق، حيث يجلب كل منهما سنوات من الخبرة والإنجازات في عالم رياضة المحركات إلى الفريق. تحتل العبيدان المركز الثالث عالمياً في بطولة باها كروس كانتري، كما أنها قد سبق لها وشاركت في رالي داكار الذي يُعدّ الأصعب في العالم في عامي 2022 و2023. أما رناد حافظ، بطلة بطولة المملكة العربية السعودية للجت سكي مرتين والفائزة ببطولة الشارقة الدولية للجت سكي، فستشغل مركز قائد القارب الاحتياطي للفريق.
من جانبه، قال الأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص إن هذه الشراكة تجسد الاستراتيجية مع فريق "آيوكي ريسينغ" التزام الاتحاد بالابتكار والتميز في قطاع الرياضات البحرية.
وأضاف: "هدفنا هو رفع مستوى الوعي بالحفاظ على البيئة البحرية نحو آفاق جديدة، وذلك من خلال دمج شغف قادة القوارب السعوديين وخبرتهم بالحضور العالمي الديناميكي لآيوكي".
وأردف: "لقد ألهمتني شخصياً الآثار الإيجابية التي يوفرها هذا التعاون والإمكانات التي يحملها لإرساء معايير جديدة في عالم الرياضات البحرية التنافسية".
من جهته، قال ستيف آيوكي، الشريك المؤسس لفريق آيوكي ريسينغ: "يسعدني أن أعلن عن هذه الشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص. منذ بداية محادثتنا، قام فريق الاتحاد ببث روح الحماس والالتزام بهذا المشروع وأهدافه، وأنا سعيد جداً بالعمل معهم. جميع القادة محترفون بالفعل وأنا واثق من قدرتهم على الارتقاء بفريق "آيوكي ريسينغ" في القمة".
وقال عزام رانجونوالا، الشريك المؤسس لفريق "آيوكي ريسينغ": "تمنحنا هذه الشراكة الجديدة الأدوات اللازمة لتعزيز الالتزام المشترك لفريقنا والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص تجاه الاستدامة والحفاظ على الحياة البحرية وتسليط الضوء على المملكة العربية السعودية كمركز عالمي مزدهر للرياضات البحرية. لدينا في مشاركة مشاعل وسعود ورناد الآن تشكيلة قوية من المواهب، وكل منهم يقدم مهارات تسابق قيّمة ومتنوعة للفريق".
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الافتتاحي لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة "E1"، في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2 إلى 3فبراير 2024 قبل الشروع في عدة جولات سباقات عالمية.
وتجري تحضيرات الفريق على قدمٍ وساق إذ إن جميع القادة قد خاضوا برنامج التدريب الشامل للسائقين في "E1" وسيشاركون في المزيد من الاختبارات قبل السباق الافتتاحي في جدة.