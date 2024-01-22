انطلاق الموسم الافتتاحي لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة خلال فبراير المقبل في جدة

وكان للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص دور أساسي في تشكيل نواة الفريق على مستوى المشاركين، فستكون سائقة الراليات السعودية مشاعل العبيدان ومتسابق "إف 2" سعود أحمد أول سعوديين يشاركان كقادة أساسيان للفريق، حيث يجلب كل منهما سنوات من الخبرة والإنجازات في عالم رياضة المحركات إلى الفريق. تحتل العبيدان المركز الثالث عالمياً في بطولة باها كروس كانتري، كما أنها قد سبق لها وشاركت في رالي داكار الذي يُعدّ الأصعب في العالم في عامي 2022 و2023. أما رناد حافظ، بطلة بطولة المملكة العربية السعودية للجت سكي مرتين والفائزة ببطولة الشارقة الدولية للجت سكي، فستشغل مركز قائد القارب الاحتياطي للفريق.