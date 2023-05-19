نائب رئيس الوزراء العماني: نجاح القمة العربية تَحقّق.. ونشكر جهودَ خادم الحرمين وولي العهد

أكّد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان؛ أن نجاح هذه القمة قد تحقّق بالْتِمامِ شمل القمة العربية، معربًا عن شكره لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، المخلصة، والمبادرات الناجحة لإخوانه من القادة العرب في سبيل إحياء التضامن العربي، وإنهاء أزمات المنطقة بحلول عربية، والمضيّ إلى مرحلة مشرقة بما يعود بمشيئة الله بالنفع على دولنا وشعوبنا وأمتنا العربية.