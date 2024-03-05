وزير الخارجية يلتقي نظيره البنغلاديشي ويستعرضان العلاقات الثنائية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية بنغلاديش محمد حسن محمود، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في مدينة جدة.
وتضمن اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.
وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.