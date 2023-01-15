جامعة شقراء تُوقِّع عقود اعتماد 15 برنامجًا أكاديميًّا مع هيئة تقويم التعليم

وقَّعت جامعة شقراء يوم الخميس 19 جمادى الآخرة 1444هــ، الموافق 12 يناير 2023م، عقودًا عدة لاعتماد (15) برنامجًا أكاديميًّا مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، وذلك بمقر الجامعة بمحافظة شقراء.
ومثَّل المركز مديره التنفيذي الدكتور محمد بن صالح باشماخ، ومثَّل الجامعة الدكتور منصور بن سعيد المالكي وكيل الجامعة للتطوير والجودة.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي السيف، عقب توقيع العقود، أن الجامعة حققت مؤخرًا قفزات نوعية.. ويأتي توقيع هذه العقود بوصفه إحدى ثمرات الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024، التي أعدها فريق متخصص من منسوبي الجامعة، وحدد خلالها أهدافًا نوعية، تحقق للجامعة الريادة في البحث العلمي، والتأثير في خدمة المجتمع، وتقديم برامج أكاديمية مميزة، تتوافق في مجملها مع احتياجات سوق العمل، وتتواءم مع خطط التنمية الوطنية.
وأضاف: نعمل في الجامعة على ضبط وتقويم عدد من البرامج الأكاديمية، وذلك من خلال عقد شراكة مميزة مع هيئة تقويم التعليم والمركز الوطني للاعتماد الأكاديمي، وكان آخرها حصول الجامعة على الاعتماد البرامجي لبرنامج الهندسة الكهربائية.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الجامعة مع الهيئة في مايو الماضي لاعتماد (29) برنامجًا أكاديميًّا من برامج الجامعة.
وشملت الاتفاقية توقيع (15) برنامجًا أكاديميًّا، هي: (بكالوريوس الهندسة المدنية وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة بالدوادمي، وبكالوريوس التمريض وبكالوريوس المختبرات الطبية وبكالوريوس العلاج الطبيعي من كلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء، وبكالوريوس المختبرات الطبية من كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، وبكالوريوس التمريض وبكالوريوس المختبرات الطبية من كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية، وبكالوريوس إدارة الأعمال وبكالوريوس المحاسبة وبكالوريوس إدارة مالية من كلية إدارة الأعمال بعفيف، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي، وبكالوريوس القانون من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، وبكالوريوس القانون من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي).
وتُعد جامعة شقراء إحدى الجامعات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي من مركز "اعتماد" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتعمل هيئة تقويم التعليم وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية، على المساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية؛ بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.