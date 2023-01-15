جامعة شقراء تُوقِّع عقود اعتماد 15 برنامجًا أكاديميًّا مع هيئة تقويم التعليم

وفي التفاصيل، أوضح رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي السيف، عقب توقيع العقود، أن الجامعة حققت مؤخرًا قفزات نوعية.. ويأتي توقيع هذه العقود بوصفه إحدى ثمرات الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024، التي أعدها فريق متخصص من منسوبي الجامعة، وحدد خلالها أهدافًا نوعية، تحقق للجامعة الريادة في البحث العلمي، والتأثير في خدمة المجتمع، وتقديم برامج أكاديمية مميزة، تتوافق في مجملها مع احتياجات سوق العمل، وتتواءم مع خطط التنمية الوطنية.