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"فيصل بن فرحان "يستعرض مع وزير خارجية أوزبكستان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، ومستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.