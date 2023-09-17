"فيصل بن فرحان "يستعرض مع وزير خارجية أوزبكستان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.