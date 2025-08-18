النيابة العامة: الإبلاغ عن جريمة التزوير يعفيك من العقوبة في هذه الحالة

كشفت النيابة العامة عن حالة يُعفى فيها مرتكب جريمة التزوير من العقوبة، وذلك في إطار النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأوضحت النيابة أن المحكمة المختصة تُصدر حكمًا بالإعفاء من العقوبة لكل من يُبادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها أو قبل استعمال المُزوَّر، وفقًا لما نَصَّ عليه النظام.
وأضافت أن المحكمة المختصة تملك كذلك صلاحية إعفاء الجاني من العقوبة حتى بعد اكتشاف الجريمة، إذا أرشد عن باقي الجناة وسهَّل القبض عليهم.
وأكدت النيابة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النزاهة وملاحقة المتورطين في جرائم التزوير، وتشجيع من تورط في مثل هذه الجرائم على التعاون مع الجهات المختصة.