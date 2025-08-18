النيابة العامة: الإبلاغ عن جريمة التزوير يعفيك من العقوبة في هذه الحالة

وأوضحت النيابة أن المحكمة المختصة تُصدر حكمًا بالإعفاء من العقوبة لكل من يُبادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها أو قبل استعمال المُزوَّر، وفقًا لما نَصَّ عليه النظام.