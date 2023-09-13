رئيس "الشورى" يستعرض مع وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالبحرين سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض اليوم، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين غانم بن فضل البوعينين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية.
ورحّب رئيس مجلس الشورى بوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين والوفد المرافق له، متمنياً تحقيق مزيدٍ من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما في المجال البرلماني، بما ينعكس على تعزيز التعاون الثنائي على جميع المستويات.
من جانبه، أعرب "البوعينين" عن شكره وتقديره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أنَّ العلاقات التي تجمع بين البلدين علاقات عميقة وتاريخية.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لاسيما العلاقات البرلمانية، وبحث عدد من الموضوعات الأخرى.