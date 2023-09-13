رئيس "الشورى" يستعرض مع وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالبحرين سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض اليوم، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين غانم بن فضل البوعينين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية.