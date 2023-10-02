مدارس المملكة ترفع درجة جاهزيتها للتقويم الخارجي لقياس مستوى الأداء

رفعت مدارس المملكة وتيرة جاهزيتها استعدادًا للتقويم الخارجي لقياس مستوى الأداء، وذلك للمرة الأولى في تاريخ التعليم؛ حيث بدأت أكثر من 22 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية جهود التقويم الذاتي، ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي.
ويستهدف البرنامج في العام الدراسي الحالي، قيام جميع المدارس وهي "أكثر من 25 ألف مدرسة" بالتقويم الذاتي، بمشاركة أكثر من 100 ألف مدير ومعلم، والتقويم الخارجي لأكثر من 10 آلاف مدرسة.
يشار إلى أن ذلك يأتي بهدف تحفيز المدارس لتحسين أدائها، ودعم التحسين والتطوير المستمر، وتحقيق مستويات عالية في نواتج التعلم، والتعرف على مستوى أداء المدارس بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.