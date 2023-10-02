مدارس المملكة ترفع درجة جاهزيتها للتقويم الخارجي لقياس مستوى الأداء

‏ويستهدف البرنامج في العام الدراسي الحالي، قيام جميع المدارس وهي "أكثر من 25 ألف مدرسة" بالتقويم الذاتي، بمشاركة أكثر من 100 ألف مدير ومعلم، والتقويم الخارجي لأكثر من 10 آلاف مدرسة.