رئيس مجلس الشورى يهنّئ القيادة الرشيدة بما تحقّق من مستهدفات وفقًا لـ"رؤية المملكة 2030"

رفع رئيسُ مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة ما حقّقته رؤية المملكة الطموحة 2030 من منجزات متعاقبة منذ إطلاقها قبل ثمانية أعوام.
وأكد أنّ ما تحقّق من مستهدفات الرؤية جاء بفضل الله، سبحانه وتعالى، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبدعم ومتابعة من عرّاب الرؤية سمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لتصبح نتائج برامج الرؤية ملموسة على أرض الواقع وبوتيرة متسارعة ظهر أثرها على عدة قطاعات بشكل ملحوظ أسهمت في تحقيق تنمية مستدامة على مختلف الأصعدة.
وأوضح "آل الشيخ" أن ما اشتملت عليه رؤية المملكة 2030 عزّز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي بما حقّقته من تغيرات إيجابية وتقدم في مؤشرات الأداء في كل القطاعات التنموية؛ مما يدلّ دلالة واضحة على تحقيق الرؤية أهدافها الاستراتيجية قبل تواريخها المستهدفة من خلال تضافر الجهود والعمل بدعم من القيادة الرشيدة، أيدها الله.
وسأل رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه، المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد عزّها وأمنها واستقرارها.