رئيس مجلس الشورى يهنّئ القيادة الرشيدة بما تحقّق من مستهدفات وفقًا لـ"رؤية المملكة 2030"

وأكد أنّ ما تحقّق من مستهدفات الرؤية جاء بفضل الله، سبحانه وتعالى، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبدعم ومتابعة من عرّاب الرؤية سمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لتصبح نتائج برامج الرؤية ملموسة على أرض الواقع وبوتيرة متسارعة ظهر أثرها على عدة قطاعات بشكل ملحوظ أسهمت في تحقيق تنمية مستدامة على مختلف الأصعدة.