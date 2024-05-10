عندما يلتحم عبق الماضي مع الطبيعة الخلابة.. هنا النزل التراثية بالباحة

ومن أبرز ما يميز تلك النزل التراثية هو اعتمادها على الطبيعة دون سواها؛ حيث يبنى البيت من الأحجار والأشجار التي تُجلب من مختلف أنحاء المنطقة، وعادة ما تكون من صخور الجرانيت والبازلت التي تزين بأحجار المرو، فيما يسقف البيت بأشجار العرعر التي تُغطى بالطين.