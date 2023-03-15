"الحج والعمرة" تُنفذ تجربة فرضية للنقل وتفويج الحجاج بالمشاعر المقدسة.. غدًا

وفي هذا الصدد، شدد المشرف العام على الإدارة العامة للنقل بوزارة الحج والعمرة اللواء الدكتور محمد بن عبدالله القرني، على أهمية إقامة هذه التجارب الفرضية لما تحققه من فوائد كبيرة للاستعداد المبكر لموسم الحج للعام 1444هـ من جميع العاملين في منظومة الحج، والجهات الشريكة من القطاعين العام والخاص ضمن أعمال الحج، ورفع مستوى الخبرة والقدرة على التعامل الأمثل مع الحالات الطارئة كالحرائق وتعطل حافلات النقل وما شابه، والتي تستوجب التدخل السريع بكفاءة عالية لحفظ سلامة وأمن الحجاج داخل المشاعر المقدسة.