يواجه الاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر.. الهلال "جاب العيد" عبر بوابة النصر

تأهَّل فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024؛ وذلك بعد تجاوز عقبة غريمه التقليدي النصر بنتيجة 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بقيادة الحكم السعودي محمد الهويش.