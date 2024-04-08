يواجه الاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر.. الهلال "جاب العيد" عبر بوابة النصر

تأهَّل فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024؛ وذلك بعد تجاوز عقبة غريمه التقليدي النصر بنتيجة 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بقيادة الحكم السعودي محمد الهويش.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكان أبرز الفرص الضائعة للهلال عن طريق قائد الفريق سالم الدوسري "د3"؛ إذ تألق حارس الأصفر "أوسبينا" في التصدي للكرة.
وفي الجانب الآخر كانت فرصة قائد النصر "كريستيانو رونالدو" هي الأبرز "د18"، لكن حارس الأزرق ياسين بونو تصدى للتسديدة بكل براعة.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا "د 61"، بادر سالم الدوسري "كعادته" بزيارة شباك النصر بهدف أول بعد تمريرة ساحرة من زميله "سافيتش".
وعزز "مالكوم" النتيجة لفريقه الهلال بهدف ثان "د72" بعد عرضية مثالية من "ديلغادو".
وفي "د 86 " خسر النصر خدمات قائده "كريستيانو رونالدو"، الذي خرج بالبطاقة الحمراء بعد مخاشنته مع علي البليهي.
وفي "د90+9" قلص "ساديو ماني" النتيجة لفريقه النصر بهدف أول.
وبتلك النتيجة ضرب الهلال موعدًا مع الاتحاد في نهائي الكأس.