بقيمة 485 مليون ريال.. "داركو العقارية" تعلن تفاصيل مشروعها الجديد بـ"شاطئ جدة"

أعلنت شركة داركو العقارية مشروعها الجديد بمدينة جدة في حي الشاطئ، بقيمة 485 مليون ريال، وذلك من خلال التعاون مع شركة سدكو كابيتال ومنصة ساهم المالية؛ إذ وافقت هيئة السوق المالية على طرح "صندوق سدكو كابيتال داركو الشاطئ" طرحًا خاصًّا مغلقًا. وسيتم طرح جزء من الوحدات الاستثمارية من خلال منصة ساهم المالية، بحجم يبلغ 65 مليون ريال، مع التزام شركة داركو العقارية "المطور" بالمساهمة العينية والنقدية، التي تعادل 35 مليون ريال.