بقيمة 485 مليون ريال.. "داركو العقارية" تعلن تفاصيل مشروعها الجديد بـ"شاطئ جدة"

أعلنت شركة داركو العقارية مشروعها الجديد بمدينة جدة في حي الشاطئ، بقيمة 485 مليون ريال، وذلك من خلال التعاون مع شركة سدكو كابيتال ومنصة ساهم المالية؛ إذ وافقت هيئة السوق المالية على طرح "صندوق سدكو كابيتال داركو الشاطئ" طرحًا خاصًّا مغلقًا. وسيتم طرح جزء من الوحدات الاستثمارية من خلال منصة ساهم المالية، بحجم يبلغ 65 مليون ريال، مع التزام شركة داركو العقارية "المطور" بالمساهمة العينية والنقدية، التي تعادل 35 مليون ريال.
وفي التفاصيل، يهدف الصندوق إلى التطوير الإنشائي لأرض بقرب الواجهة البحرية بحي الشاطئ بمدينة جدة، بمساحة تقارب 20.000 متر مربع.
ويتكون المشروع من 28 مبنى، بإجمالي وحدات سكنية تتجاوز 500 شقة، وبعدد مواقف سيارات يقارب 600 موقف، وخدمات أندية رياضية ومرافق ترفيهية وخدمية منوعة.
ويستهدف الصندوق تحقيق أرباح رأسمالية مجزية عند إنهاء وتصفية أعمال الصندوق بعد 30 شهرًا، وذلك من خلال بيع الوحدات السكنية على شرائح متنوعة من العملاء المستهدفين، بمن فيهم عملاء الشراء المباشر والبيع على الخارطة والعملاء الراغبون في الشراء من خلال البنوك التجارية.
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور عمر القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة داركو العقارية، أن هذا الاستثمار يُعدُّ أحد المشاريع النوعية للشركة، ويستهدف تحقيق أعلى معايير الجودة لملاك الوحدات السكنية، ضمن مجمع سكني متكامل، وبخدمات فريدة من نوعها، وموقع استراتيجي بالقرب من أهم المعالم السياحية والترفيهية في عروس البحر الأحمر.
وأشار إلى أن شركة داركو العقارية سوف تُسخِّر خبرتها وإمكانياتها كأفضل مطور عقاري في مدينة جدة؛ لتقديم منتج سكني ذي طابع متفرد، ويحقق أعلى معايير الرفاهية وجودة الحياة لساكني الوحدات السكنية.
يُذكر أن "سدكو كابيتال" هي شركة مساهمة مقفلة ومرخصة من هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية؛ للقيام بأنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة الاستثمارات، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.. وهي إحدى الشركات المملوكة لمجموعة سدكو القابضة بنسبة 100%.