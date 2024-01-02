ألحان البادية جذبتهم.. زوّار القرية التراثية بمهرجان الإبل يستمتعون بعروض الهجانة والخيالة

وتعرّف الأطفال عبر هذه الفعاليات على حياة وتاريخ أجدادهم من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة وهادفة، أُعدت لهم من إدارة المهرجان؛ بهدف نقل هذا الموروث إليهم من أجل الحفاظ عليه.