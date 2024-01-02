ألحان البادية جذبتهم.. زوّار القرية التراثية بمهرجان الإبل يستمتعون بعروض الهجانة والخيالة
استهوت عروض ومهارات الفرسان والهجانة زوّار القرية التراثية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام تحت شعار "عز لأهلها"، حيث جذبت أصوات حداء أهل الإبل والأشعار المنشدة بألحان أهل البادية، زوّار وزائرات المهرجان، بكلمات جمعت بين جزالة المعنى وجمال الصوت.
وتضمنت عروض الخيالة التي أدَّاها قرابة 20 فارساً، مهارات وعروضاً بهلوانية مختلفة أمام الضيوف والزوّار، وهم يمتطون خيولهم العربية الأصيلة بجميع التجهيزات.
وتابع الزوار استعراض الهجانة مهارات الهجن؛ لإثبات القدرة على تطبيع الهجن، مثل: الدوران، والزحف، والتنويم.
وشهدت الفعاليات استعراض فنون تقليدية على ظهور الهجن، ارتبطت قديماً بسباقات الهجن، حيث تردد فيه الهجانة قصائد الفخر والاعتزاز بأصالة الهجن.
وتعرّف الأطفال عبر هذه الفعاليات على حياة وتاريخ أجدادهم من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة وهادفة، أُعدت لهم من إدارة المهرجان؛ بهدف نقل هذا الموروث إليهم من أجل الحفاظ عليه.