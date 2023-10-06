لجنة الأمطار بأمانة جدة تناقش الاستعدادات والفرضيات والخطط المعتمدة للموسم الحالي

عقدت لجنة الأمطار الدائمة بأمانة محافظة جدة اجتماعها الدوري لمناقشة الخطة التنفيذية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقع هطولها على محافظة جدة خلال الفترة المقبلة من العام الجاري 1445هـ.