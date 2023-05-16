فِرقة ميدانية وقفت على الموقع.. "المياه الوطنية": "شيب" مسجد حليمة لا يتبع لنا

أوضحت شركة المياه الوطنية في تعقيب لها على ما تناولته "سبق" في تقريرها بعنوان "شاهد.. (شيب) مسجد حليمة بشرائع مكة يعاود هدر المياه بعد توقفه لـ3 أشهر"، وقالت: "نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق" حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين".
وأضافت: "وحول ما ورد في الخبر الصحفي المنشور بتاريخ 15 مايو 2023م، تحت عنوان (شاهد.. "شيب" مسجد حليمة بشرائع مكة يعاود هدر المياه بعد توقفه لـ3 أشهر)، نود أن نوضح لسعادتكم وللسادة العملاء أن شركة المياه الوطنية تعمل جاهدة على خدمة عملائها، والأخذ بملاحظاتهم سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
ونفيدكم بأن الفِرق الميدانية المختصة وقفت على الموقع المشار إليه في الخبر الصحفي، واتضح أن الموقع المذكور لا يتبع لشركة المياه الوطنية. وتدعو الشركة جميع العملاء والمواطنين في حال وجود أي ملاحظة او استفسار للتواصل معها عن طريق زيارة الفروع، أو عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الهاتف المجاني (8004411110)، أو من خلال تطبيق المياه المتوافر على (Apple Store) و(Google play). وفي الختام ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة".