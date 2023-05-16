فِرقة ميدانية وقفت على الموقع.. "المياه الوطنية": "شيب" مسجد حليمة لا يتبع لنا

ونفيدكم بأن الفِرق الميدانية المختصة وقفت على الموقع المشار إليه في الخبر الصحفي، واتضح أن الموقع المذكور لا يتبع لشركة المياه الوطنية. وتدعو الشركة جميع العملاء والمواطنين في حال وجود أي ملاحظة او استفسار للتواصل معها عن طريق زيارة الفروع، أو عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الهاتف المجاني (8004411110)، أو من خلال تطبيق المياه المتوافر على (Apple Store) و(Google play). وفي الختام ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة".