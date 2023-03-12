لأول مرة بالمملكة.. تقويم التعليم والتدريب تُطلق عمليات الاعتماد المدرسي

وكانت الهيئة قد وقّعت 71 اتفاقية لتنفيذ الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية مع عدة شركات وجهات تعليمية تضم 1040 مدرسة، وتواصلت مع عدد من هذه المدارس من خلال مركز "تميز" لتقديم برامج تدريبية للتهيئة، ولتمكينها من البدء في عمليات التقويم الذاتي ابتداءً من اليوم، حيث تعدّ الدفعة الأولى من المدارس الأهلية والعالمية في المملكة.