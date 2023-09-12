محليات

جازان.. "حرس الحدود" يطيح بمخالفَيْن هرَّبا 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

جرى استكمال الإجراءات النظامية وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص
جازان.. "حرس الحدود" يطيح بمخالفَيْن هرَّبا 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإريترية؛ لتهريبهما (40) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود
القات المخدر
قطاع الحرث

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