نخبة من العلماء والرواد يبحثون ابتكارات الفضاء وتأثيراته على الإنسان

ويُعد المؤتمر منصة رائدة لاستعراض التحديات والفرص المرتبطة بصحة الإنسان في الفضاء، والهندسة المتقدمة التي تمكّن من استكشاف الكواكب ومواصلة المهام الفضائية طويلة المدى.

ويتناول المؤتمر محورين رئيسيين؛ الأول يركّز على تأثيرات الفضاء على صحة رواد الفضاء، مثل ضمور العضلات، وفقدان كثافة العظام، واضطرابات المناعة، والتغيرات القلبية والعصبية، إلى جانب استعراض الحلول المبتكرة التي طوّرتها وكالات الفضاء العالمية لتقليل هذه المخاطر، وما يمكن الاستفادة منه طبيًا على الأرض.

أما المحور الثاني فيسلّط الضوء على الابتكارات الهندسية التي أتاحها استكشاف الفضاء، من تصميم المركبات والصواريخ، إلى الروبوتات وأنظمة الطاقة وتقنيات دعم الحياة، مثل إعادة تدوير المياه وتنقية الهواء والحماية من الإشعاع.

ويتضمن المؤتمر برامج تفاعلية من أبرزها معرض الفضاء ومنطقة رواد الفضاء الشباب وتجارب محاكاة، إضافة إلى ورش عمل علمية وجلسات نقاش مغلقة.

ويرأس اللجنة العليا للمؤتمر صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود، بمشاركة نخبة من القيادات العلمية من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ومعهد علوم الأرض والفضاء، إلى جانب خبراء عالميين، من بينهم البروفيسور تشارلز إيلاشي، الرئيس السابق لمختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا.

ويهدف المؤتمر إلى توطين المعرفة وتعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والهندسي، وتمكين الشباب السعودي من أدوات الابتكار، وبناء شراكات بحثية مع المؤسسات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.