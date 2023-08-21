35 ألف حقيبة.. "تكافل" تدشّن المرحلة الثالثة من مشروع "الحقيبة المدرسية"

يُشار إلى أن مشروع "الحقيبة المدرسية" هو أحد مشاريع تكافل، الذي نُفّذ بدعم سخي من الشريك الإستراتيجي للمؤسسة "شركة سابك"، ومن خلاله تم توزيع أكثر من 200 ألف حقيبة للفترة السابقة، كما تقدّم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة يستفيدون من برامجها ومشاريعها المتنوعة في مجالات الدعم المادي والعيني والتعليمي.