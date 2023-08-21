35 ألف حقيبة.. "تكافل" تدشّن المرحلة الثالثة من مشروع "الحقيبة المدرسية"

دشّنت مؤسسة تكافل الخيرية، اليوم، المرحلة الثالثة من مشروع "الحقيبة المدرسية" والتي سيتم فيها توزيع 35 ألف حقيبة مدرسية.
ويهدف المشروع إلى توفير حقيبة مدرسية متكاملة لمساعدة الطلاب والطالبات وتلبية احتياجهم من الأدوات المدرسية.
ويستهدف المشروع مدارس منطقة الجوف في مدينة الجوف، والقريات، ودومة الجندل، وطبرجل، ومنطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر، ورفحاء، والعويقيلة، وطريف، والهباس، وسيتم بدء التوزيع تزامناً مع بدء العام الدراسي، الذي يستهدف 35 ألف طالب وطالبة.
يُشار إلى أن مشروع "الحقيبة المدرسية" هو أحد مشاريع تكافل، الذي نُفّذ بدعم سخي من الشريك الإستراتيجي للمؤسسة "شركة سابك"، ومن خلاله تم توزيع أكثر من 200 ألف حقيبة للفترة السابقة، كما تقدّم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة يستفيدون من برامجها ومشاريعها المتنوعة في مجالات الدعم المادي والعيني والتعليمي.