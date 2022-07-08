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من بطولات الحد الجنوبي.. "القرني" أُصيب بـ 3 طلقات دفاعًا عن الوطن.. وخادم الحرمين يكرمه بالحج
من لباس الحرب إلى روحانية الحج بعد إصابته
كثيرة هي القصص البطولية التي تنقلها لنا وسائل الإعلام خلال تغطيتها لمواسم الحج، حيث ترصد لنا تمازج الروحانية بالمواقف البطولية التي سطرها الأبطال في الحد الجنوبي في الذود عن حياض هذا البلد الأمين.
وتفصيلاً، قال محمد القرني الذي أُصيب بثلاث طلقات متفرقة في جسده لم تثنه عن معاودة الدفاع عن وطنه، بل طالب بالعودة إلى الحد الجنوبي بعد شفائه مباشرة ليأتيه الجزاء على إحسانه بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج هذا العام على نفقة الدولة، وهذا هو ديدن ولاة الأمر في مد أياديهم الحانية على أبنائهم.
"القرني" الذي أبدل لباسه العسكري ولبس إحرام الحج يتناقل بين صفوف الحجاج مبتهجًا وسعيدًا، بأن الله، يسر له الحج في هذا العام، متوعدًا أيادي العدو بالقطع بعد عودته ووقوفه بجانب زملائه في ميدان الشرف والعز.