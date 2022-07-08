من بطولات الحد الجنوبي.. "القرني" أُصيب بـ 3 طلقات دفاعًا عن الوطن.. وخادم الحرمين يكرمه بالحج

وتفصيلاً، قال محمد القرني الذي أُصيب بثلاث طلقات متفرقة في جسده لم تثنه عن معاودة الدفاع عن وطنه، بل طالب بالعودة إلى الحد الجنوبي بعد شفائه مباشرة ليأتيه الجزاء على إحسانه بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج هذا العام على نفقة الدولة، وهذا هو ديدن ولاة الأمر في مد أياديهم الحانية على أبنائهم.