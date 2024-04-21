شاهد بعد الأمطار.. جبال أجا وسلمى بحائل تتحول لـ"لوحات طبيعية غناء"

شكلت الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية على منطقة حائل لوحات طبيعية غناء في سلسلة جبال أجا وسلمى والعديد من الأماكن بالمنطقة على هيئة واحات تزينت بالخضرة والبهجة، لتحتضن أنواعًا عديدة ومتنوعة من الأعشاب ذات الأزهار المتلونة وسط خرير الماء القادم من قمم تلك الجبال.
وأسرت تلك المناظر الطبيعية أنظار الزوار القادمين من المنطقة وخارجها ليعيشوا أجمل أوقات الرحلات البرية برفقة الأهل والأصدقاء والمشي لمسافات قصيرة أو طويلة، والتخييم، والتعرُّف على النباتات المنتشرة فيها، مبدين سعادتهم بتواجدهم بتلك الأماكن الطبيعة خلال موسم الربيع من هذا العام التي اتسمت بالأجواء الجميلة المعتدلة.