شاهد بعد الأمطار.. جبال أجا وسلمى بحائل تتحول لـ"لوحات طبيعية غناء"

وأسرت تلك المناظر الطبيعية أنظار الزوار القادمين من المنطقة وخارجها ليعيشوا أجمل أوقات الرحلات البرية برفقة الأهل والأصدقاء والمشي لمسافات قصيرة أو طويلة، والتخييم، والتعرُّف على النباتات المنتشرة فيها، مبدين سعادتهم بتواجدهم بتلك الأماكن الطبيعة خلال موسم الربيع من هذا العام التي اتسمت بالأجواء الجميلة المعتدلة.