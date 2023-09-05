"الخريجي" يبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع نظيرَيْه السوري والموريتاني

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، الليلة الماضية، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، كما التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك.