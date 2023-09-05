محليات

"الخريجي" يبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع نظيرَيْه السوري والموريتاني

على هامش الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي-الياباني المنعقد بالقاهرة
وليد الخريجي خلال لقاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
وليد الخريجي خلال لقاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، الليلة الماضية، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، كما التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك.

وليد الخريجي خلال لقاء وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك
وليد الخريجي خلال لقاء وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك

وفي التفاصيل، جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في القاهرة.

وبحث "الخريجي" خلال اللقاءين، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والموريتانية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فيصل المقداد
نائب وزير الخارجية
وليد الخريجي
وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج
محمد سالم ولد مرزوك

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org