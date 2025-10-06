الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

وأضاف أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب "سابل" ستقوم باستلام الكميات المتعاقد عليها للدفعة الرابعة والمجدول وصولها خلال الفترة (ديسمبر 2025م – يناير2026م ) بواقع (7) بواخر، موزعة على عدد (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (130) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (195) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (130) ألف طن، وتنافست (17) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.