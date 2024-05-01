الأنشطة غير النفطية تواصل ارتفاعاتها.. وأداء إيجابي للاقتصاد

وواصلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاتها خلال عام 2024؛ فبحسب التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم "الأربعاء"، ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة "2.8%" في الربع الأول من 2024، وواكب ارتفاع الأنشطة غير النفطية نموّ الأنشطة الحكومية بنسبة "2%" على أساس سنوي خلال الربع نفسه، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع عدد الجهات، التي حقّقت أعلى من "98٪" في مؤشرات المهامّ والتكليفات، وهو ما يبرهن على الأداء الإيجابي والقوي للاقتصاد السعودي.