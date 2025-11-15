استنفار ميداني ...أمانة جدة تُعزّز جاهزيتها للأمطار بـ7,160 فردًا و1,621 معدة
باشرت أمانة محافظة جدة، منذُ مساء أمس للتعامل مع حالة الأمطار التي شهدتها المحافظة، عبر رفع تجمعات المياه ومعالجة المواقع المتأثرة، لضمان سلامة السكان، وانسيابية الحركة في الطرق العامة.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية شرعت في تنفيذ مهامّها بنطاق 11 بلدية و 15 مركز إسناد، معززة بـ 7٫160 فردًا و 1٫621 معدة وآلية، وذلك تزامنًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة تفعيل الخطط واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ورفعت الأمانة مستوى جاهزيتها للأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال تعزيز مراكز الإسناد، وصيانة شبكات تصريف الأمطار القائمة، والتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة الاستجابة، مشيرة إلى استمرار متابعتها لتنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، إلى جانب تفعيل الرسائل التوعوية عبر مختلف قنواتها الرسمية، لضمان سلامة السكان والزائرين.
ودعت أمانة جدة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وتجنب مصادر التيارات الكهربائية، نظرًا لتأثر المحافظة بأمطار رعدية، كما دعت للابلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو عبر تطبيق بلدي.