استنفار ميداني ...أمانة جدة تُعزّز جاهزيتها للأمطار بـ7,160 فردًا و1,621 معدة

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية شرعت في تنفيذ مهامّها بنطاق 11 بلدية و 15 مركز إسناد، معززة بـ 7٫160 فردًا و 1٫621 معدة وآلية، وذلك تزامنًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة تفعيل الخطط واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.