رقم قياسي عالمي جديد للمملكة.. أكبر عدد أشخاص يقفزون على الترامبولين

حقّقت المملكة العربية السعودية، يوم أمس، إنجازًا وطنيًا استثنائيًا، حيث أقامت شركة "لجام للرياضة"، مالكة العلامة التجارية "وقت اللياقة"، بالتعاون مع وزارة الرياضة ممثلةً بالاتحاد السعودي للجمباز، أكبر تجمع للقفز على الترامبولين في العالم، وذلك في الصالات الرياضية الخضراء في مدينة الرياض.