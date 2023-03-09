رقم قياسي عالمي جديد للمملكة.. أكبر عدد أشخاص يقفزون على الترامبولين

حقّقت المملكة العربية السعودية، يوم أمس، إنجازًا وطنيًا استثنائيًا، حيث أقامت شركة "لجام للرياضة"، مالكة العلامة التجارية "وقت اللياقة"، بالتعاون مع وزارة الرياضة ممثلةً بالاتحاد السعودي للجمباز، أكبر تجمع للقفز على الترامبولين في العالم، وذلك في الصالات الرياضية الخضراء في مدينة الرياض.
ويأتي هذا التجمع ضمن الفعالية الرياضية الترفيهية "Levitate 2023" والتي حقّقت من خلالها "وقت اللياقة" نجاحًا كبيرًا بكسر عدة أرقام قياسية، أحدها تمثل في اعتماد موسوعة غينيس لأكبر عدد من الأشخاص يمارسون القفز على الترامبولين.
يأتي ذلك تزامنًا مع خطة الشركة لإطلاق برامج القفز على الترامبولين ضمن قائمة الحصص الجماعية في مراكزها الرياضية المتكاملة تحت اسم "FT Jump".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "لجام للرياضة" عدنان الخلف: "نحن فخورون جدًا بالمساهمة في تحقيق هذا الرقم القياسي الجديد، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في قطاع الرياضة واللياقة البدنية".
وأضاف: "نسعى جاهدين للاستثمار في جميع جوانب برامجنا الرياضية في "وقت اللياقة"؛ لتوفير أفضل خدمات اللياقة البدنية، باتباع أعلى المعايير المهنية والاحترافية للمعدات والأجهزة والخدمات، وذلك بهدف توجيه المجتمع نحو أسلوب حياة صحيّ، وتشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة يوميًا".
جدير بالذكر أن الفعالية شهدت حضور الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجمباز بجانب مشاركة عدد من الشخصيات المشهورة أبرزها لاعب كرة القدم السعودي سامي الجابر، واللاعب السويدي كريستيان ويلهمسون.